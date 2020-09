Un ragazzo di 21 anni è morto dopo una rissa scoppiata la notte scorsa in Piazza Italia a Colleferro (Roma). Sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. Alcune persone sarebbero già in caserma e vengono ascoltate dagli investigatori.

Il nome della vittima

21 muore dopo una rissa

Da quanto si apprende la vittima era residente a Paliano mentre il gruppo degli aggressori proveniva da Artena. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e cosa è accaduto nelle ore precedenti per scatenare la violenta reazione degli aggressori. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118: inutile purtroppo la corsa in ospedale, nonostante gli sforzi dei medici il ragazzo è deceduto.

Ora i carabinieri sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto e arrivare a individuare gli autori della violenza, alcuni dei quali sarebbero già stati fermati mentre tentavano di allontanarsi. Attorno agli altri il cerchio si starebbe velocemente stringendo avendo questi agito davanti a testimoni e in gruppo in mezzo alla strada. Ignota ancora l’identità della vittima.