Torre del Greco. Aumentano i positivi al Coronavirus nella città vesuviana. Il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, ha infatti comunicato quattro nuovi casi di contagio.

Torre del Greco, 28 positivi in città: si teme focolaio

Secondo quanto si apprende, sono tutti asintomatici. Con i nuovi positivi, il totale dei contagi sale a 28, tutti con assenza di sintomi o sintomatologie lievi.

inlineadv

Il Coc precisa, in una nota diffusa dal portavoce del sindaco di Torre del Greco, che si tratta ”dell’accertata positività a mezzo tampone di giovani rientranti da località turistiche italiane”. Come da protocollo, sono tutti già sottoposti al regime di isolamento domiciliare. Avviata anche la mappatura dei contatti, l’obiettivo è quello di rintracciare tutte le persone che sono entrate in contatto con loro e disporne l’isolamento domiciliare.