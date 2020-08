Ancona. E’ deceduto a 29 anni, in ospedale, durante un’operazione programmata nei giorni scorsi ad Ancona. Giuseppe Lupi era entrato in sala operatoria giovedì all’ospedale Torrette di Anona per sottopori a un intervento di cardiochirurgia programmato da tempo ma qualcosa è andato storto e dopo una drammatica notte , il 29enne è stato dichiarato morto nella mattinata di venerdì. Il ragazzo avrebbe perso molto sangue e non è da escludere che si sia verificata una lesione dell’aorta.

Morto durante l’operazione

Maggiori certezze arriveranno dai risultati dell’autopsia già eseguita sul corpo del 29enne prima che la salma fosse riconsegnata ai familiari. L’ultimo addio a Giuseppe Lupi c’è stato domenica pomeriggio coi funerali ad Ancarano, in provincia di Teramo, dove abitava con la famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per il giovane, che lavorava come amministrativo in un centro medico nella vicina Maltignano.

