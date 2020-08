Attimi di paura ieri al Lido Solemar di Baia Domizia. Una persona si tuffa in mare ma non riesce più ad uscire dall’acqua. Ben quattro dei suoi parenti si tuffano per aiutarlo e restano intrappolati anche loro in acqua a causa della forte corrente.

Baia Domizia, catena umana salva cinque persone dal mare agitato

Tutte le persone che erano in spiaggia formano una catena umana per salvarli. Il filmato girato da un bagnante ha fatto presto il giro della rete. Le persone tratte in salvo stanno bene grazie all’intervento provvidenziale dei presenti. Ieri il mare era molto agitato e si sono registrati incidenti simili anche in altri tratti di costa. Per fortuna nessun decesso.

