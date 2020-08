Lieve calo dei contagi da Covid-19, 1365, e 4 vittime (ieri +1): è questo il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute. Una flessione quella dei nuovi casi (ieri erano +1444) che va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri.

Bollettino coronavirus oggi 30 agosto

Aumentano per il terzo giorno consecutivo i pazienti in terapia intensiva (+7), che arrivano a 86. Crescono anche i guariti/dimessi (+312) per un totale di 208.536. Gli attuali positivi arrivano a 24.205 (+1.049), le vittime totali a 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi.

Sono 235 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione, che segnala anche 3 decessi. Costante l’aumento del numero dei guariti e dimessi (+48).

La Campania invece oggi supera la Lombardia per numeri di nuovi contagiati. Sono ben 270 su oltre 6mila tamponi.