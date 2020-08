Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram il certificato dell’Asl. Di recente la show girl argentina è stata sottoposta al tampone a Capri, che ha dato esito negativo. Belen, infatti, era rientrata da Ibiza (Spagna) come prevedono i protocolli sanitari.

Coronavirus, Belen pubblica la foto delle analisi

“Ecco, no Covid” è il suo unico commento alla vicenda, sintetizzato come spesso ama fare, in una story sul popolare social network Instagram. Belen, che ha fittato una villa a Marina Piccola con vista sui Faraglioni, potrà continuare quindi la sua vacanza sull’isola azzurra.

La showgirl argentina è arrivata la scorsa notte da Ibiza in aereo, presso lo scalo partenopeo “Niutta” di Capodichino. Qui è stata sottoposta ad un primo tampone, che come da ordinanza è obbligatorio per tutti coloro che rientra in Italia da Spagna, Croazia, Malta e Grecia.