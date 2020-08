Tampone per Belen Rodriguez. La showgirl è arrivata durante la notte di ieri a Capri, di ritorno dalla Spagna. E’ stata sottoposta a tampone dai sanitari dell’ASL Napoli 1 Centro nella sua dimora, come previsto dalle ultime ordinanze per coloro che rientrano da Croazia, Malta, Grecia e Spagna.

La Rodriguez era di ritorno da Ibiza e ora è a Capri per trascorrere il week end sull’isola.

In attesa dell’esito del tampone obbligatorio, Belen dovrà trascorrere la sua vacanza in una elegante villa a Marina Piccola dove si trova in isolamento fiduciario: nelle prossime ore si saprà l’esito delle analisi.

A Capri, al momento la situazione coronavirus è sotto controllo: sono nove i casi attualmente positivi. Si attendono tuttavia le analisi su altri dieci tamponi, attualmente in fase di refertazione presso i laboratori regionali che nelle prossime ore comunicheranno gli esiti. Ad oggi, risultano effettuati in tutto 224 tamponi ai residenti, con 204 negativi ed un guarito. Sull’intera isola, tuttavia, i casi positivi sono 13: ai 9 del comune di Capri vanno aggiunti infatti i 4 del comune di Anacapri.