Pozzuoli. Città sotto choc, muore bimbo di 10 mesi. E’ deceduto per la malattia incurabile il piccolo Vincenzo Junior Civero che viveva con la famiglia a Pozzuoli.

A riportare i particolari della triste vicenda è la giornalista Marilena Natale, che spiega: “Vincenzo arrivò in ospedale a soli 3 mesi. Il passaggio dal latte materno alla chemioterapia è un attimo per i bambini della terra dei fuochi. In sette mesi il mostro l’ha ucciso”

I funerali del piccolo si terranno nella giornata di domani alle ore 11:30 nella chiesa di San Vincenzo Ferrer.