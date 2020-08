“Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”.

Coronavirus, Briatore ricoverato al San Raffaele: le sue condizioni

È questo quanto emerge da una nota dello staff dell’imprenditore 70enne, ricoverato da lunedì 24 agosto al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Coronavirus.

“Il presente comunicato – si legge ancora – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all’Ospedale San Raffaele per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”, spiega la nota.

Il ricovero

E’ di stamattina la notizia del suo ricovero. Secondo alcune fonti, l’imprenditore è stato trasferito nel nosocomio milanese da lunedì scorso con sintomi da polmonite ma non in reparto di terapia intensiva, bensì in reparto solventi per i ricoveri a pagamento. È stata effettuata una tac ed è poi stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo.