Ha violato l’isolamento domiciliare, nonostante fosse positivo al Coronavirus, per allontanarsi dalla sua abitazione. Per questo motivo un 24enne è stato denunciato dalla polizia stradale di Novara, che lo ha beccato sull’autostrada Torino-Milano.

Positivo viola l’isolamento, lo trovano in autostrada con una ragazza

Il giovane, residente nel Novarese, era in compagnia di una ragazza nei pressi dell’uscita di Novara est. Qui è stato fermato dagli agenti per alcuni controlli. Quando si sono resi conto che il giovane aveva violato la quarantena, per lui è scattata la denuncia per “mancata osservanza di un ordine dato per impedire l’invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”.

