Messina. La Sicilia piange un altro giovane, Alessandro Bivacqua muore a 28 anni. Il giovane è deceduto questa notte a Scaletta dopo un malore durante una battuta di pesca subacquea. Fatale, per lui, la passione per il mare e per la pesca.

Tragedia nel messinese

Il giovane era un bravo e stimato pizzaiolo di un locale del centro città, lavoro che svolgeva con dedizione e passione. Il 28enne aveva ottenuto anche vari attestati di merito e uno di master istruttore conferitogli dalla Pizza News School. Alessandro originario di Lipari, ma ormai da tempo residente a Messina, lascia la moglie e una figlia piccola. Sulla sua pagina Facebook tanti commenti di amici e conoscenti che sono rimasti colpiti da questa enorme tragedia.

