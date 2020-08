Impennata di contagi in Campania. Secondo il bollettino nazionale, sono 138 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nella regione, di cui 29 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Un numero così alto non si registrava da aprile.

Coronavirus in Campania

I tamponi processati sono 4135 di cui 138 con esito positivo. Si registrano anche 4 guariti e un nuovo decesso. Il totale dei contagiati in Campania è dunque di 5.584 di cui 441 deceduti e 4.356 guariti. Gli attuali positivi sono 925: 61 ricoverati con sintomi (+6), 2 (+1) in terapia intensiva, 862 in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia, oggi 1210 casi accertati

Aumentano i casi in tutta Italia. Nella giornata di oggi si contano ben 1210 positivi accertati e 7 morti. Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: oggi sono 971, 47 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva: ci sono 5 persone in più in rianimazione, in totale 69. I dimessi/guariti crescono infatti solo di 267.

Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59)