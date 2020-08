Sono risultati positivi al tampone una giovane coppia di fidanzati napoletani – lui è di Sorrento – rientrati dalle vacanze in Sardegna.

Coronavirus, coppia napoletana positiva al virus

La positività del ragazzo è stata rilevata duranti i controlli anti-covid. Come da protocollo, l’Asl competente si è subito attivata per ricostruire la catena dei contatti e porre in isolamento fiduciario coloro i quali sono entrati in contatto con la coppia.

Stamane il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha informato i cittadini del nuovo caso in città.

“Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, e attualmente è in isolamento domiciliare a Napoli insieme alla fidanzata, napoletana, anche lei contagiata dal coronavirus nel corso della permanenza sull’isola. L’invito è, ancora una volta, a rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina”.