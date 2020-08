Sesto decesso da Coronavirus a Mercato San Severino, nel Salernitano. Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è deceduto poche ore fa in ospedale.

Mercato San Severino, c’è un vittima da Covid

La vittima era affetta da una malattia oncologica pregressa ed era già ricoverata in ospedale.

Anche la moglie e un figlio dell’uomo sono risultati positivi al virus. Sono asintomatici e si trovano in isolamento a casa. Il decesso è stato annunciato anche dal sindaco del Comune del Salernitano, Antonio Somma. “Purtroppo – dice il primo cittadino – dobbiamo conteggiare la sesta vittima in città causata dal Coronavirus, anche se, in questo ultimo caso, è più corretto dire che il terribile virus è stato una concausa del decesso, in quanto il nostro concittadino era già affetto da una grave patologia. Esprimo a nome mio e dell’intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla famiglia dell’anziano. Sono sei, finora, le vittime nella nostra città causate o concausate dal Covid-19, mentre, al momento, ci sono altri

cinque concittadini affetti dal virus”.