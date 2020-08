Napoli. Ha perso il controllo della moto e si è schiantato. Ora lotta tra la vita e la morte in un letto della Terapia intensiva dell’ospedale del Mare. Si tratta di Antonio S., 38 anni, residente ad Afragola.

Napoli, incidente con la moto: gravi un 38enne e un 18enne di Afragola

Come riporta Appia News, l’uomo è giunto al pronto soccorso stanotte intorno all’una trasportata da un’ambulanza in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Brin a Napoli.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento urgente di Neurochirurgia per rimuovere un grosso ematoma alla testa. Il giovane ha riportato anche diverse fratture alla testa. Adesso è in Rianimazione in condizioni disperate.

Ferita in gravi condizioni anche la fidanzata, Maria C., 18 anni, anche lei di Afragola. La 18enne era in sella alla moto insieme al ragazzo quando si è verificato il sinistro stradale. Anche lei è stata trasportata al Loreto Mare ed ora è ricoverata in Terapia Intensiva. Ha riportato diverse fratture oltre a un trauma cranico.

(immagine di archivio)