Una ragazza di 20 anni è rimasta sfigurata al volto a Cefalù, in provincia di Palermo, dopo essere caduta in mare dal suo gommone ed essere stata colpita alla testa dalle eliche dei motori. Nell’impatto, la giovane ha riportato diverse fratture al cranio e alla mandibola e ha perso alcuni denti.

Palermo, cade in mare dal gommone: ragazza di 20 anni sfigurata dalle eliche

L’incidente è avvenuto ieri: alla guida dell’imbarcazione c’era un ragazzo di 18 anni. I militari della capitaneria di porto, coordinati dalla procura di Termini Imerese, stanno facendo accertamenti: bisogna chiarire infatti se il giovane avesse la patente per guidare il gommone e che manovra abbia compiuto perché la sua amica cadesse in acqua. Intanto, gli investigatori hanno posto sotto sequestro il mezzo per gli accertamenti del caso.

Dopo l’incidente, sono accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato la 20enne all’ospedale Giglio di Cefalù. Qui i medici l’hanno stabilizzata, successivamente è stato disposto un nuovo trasferimento, stavolta nel reparto di neurochirurgia di Villa Sofia. “Le condizioni della ragazza sono molto serie”, hanno spiegato i medici dell’ospedale. Nelle prossime ore la giovane sarà anche sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture alla testa.