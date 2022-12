Il 2023 sarà un anno pieno di ponti grazie alla cadenza delle festività. Con cinque giorni di ferie sarà, infatti possibile avere oltre un mese di vacanza, cioè almeno 38 giorni, da dedicare ai viaggi o alla famiglia. Molte feste, come ad esempio l’Epifania e la Festa dei lavoratori, sono a ridosso dei fine settimana, per cui non sarà difficile prolungare lo stop dal lavoro.

2023, l’anno dei ponti: più di un mese di vacanza con soli 4 giorni di ferie

Si inizia dall’Epifania, che è un venerdì, festivo che consente quindi anticipare il weekend con partenza magari il giovedì 5 gennaio sera.

Pasqua e Pasquetta: Come ogni anno, Pasqua e Pasquetta cadranno di domenica e lunedì. Nel 2023 si festeggerà domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile.

Festa della Liberazione: Il 25 aprile sarà un martedì. Attaccando il sabato e la domenica precedente e prendendo di ferie solo il lunedì si avranno quattro giorni di vacanza.

Festa del lavoro: Il primo maggio sarà un lunedì per cui, come per l’Epifania, anche questo sarà un weekend lungo.

Festa della Repubblica: il 2 giugno sarà un venerdì. Ciò significa che si potrà prendere giovedì di ferie e magari far ritorno domenica sera.

Ferragosto: cadrà di martedì. Anche in questo caso sarà possibile farsi un weekend lungo, di almeno quattro giorni, con un solo di ferie.

Tutti i santi: il primo novembre sarà un mercoledì, per cui chiedendo due giorni di ferie (il 2 e il 3 novembre) e unendo sabato e domenica si avranno 5 giorni a disposizione.

Festa dell’Immacolata: l’8 dicembre sarà un venerdì. Anche in questo caso si potrà fare ponte.

Natale: nel 2023 il giorno di Natale sarà un lunedì, di conseguenza Santo Stefano (il 26 dicembre) un martedì. Quattro giorni andando in vacanza già sabato 23.

Capodanno: con domenica 31 dicembre e lunedì primo gennaio 2024 altro weekend lungo.