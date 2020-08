Marano. C’è un nuovo caso in città. E’ risultato positivo al tampone un ragazzo di 23 anni. Al momento non è ancora noto se il giovane sia rientrato dall’estero, e dunque lo abbia contratto mentre era in vacanza, oppure se sia infettato in Italia.

Coronavirus a Marano, contagiato ragazzo di 23 anni

Intanto, come da prassi, l’Asl ha già avviato l’indagine epidemiologica per rintracciare tutte le persone che sono entrate in contatto con il 23enne e sottoporli al tampone e disporre per loro l’isolamento domiciliare.

inlineadv

Dall’inizio della pandemia sono più di 90 i contagiati nel Comune in provincia di Napoli. Tre sono ancora positivi. Intanto a Castellammare, si registrano altri contagi: sono 4 per il momento. Si tratta di un 30enne di rientro dalla Spagna, a cui si aggiungono due coniugi di 72 e 69 anni e il figlio di 35 anni.

A Ercolano, invece, il sindaco Ciro Buonojuto ha comunicato che in città c’è una 20enne che è risultata positiva al Coronavirus. La giovane, dopo aver scoperto di aver contratto il virus, è stata posta in quarantena assieme la sua famiglia ed è sotto osservazione.