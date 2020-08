Instagram dichiara “guerra” ai profili fake. La nota piattaforma è così scesa in campo per estirpare ogni account fake, e lo farà chiedendo un’autenticazione del profilo tramite documento d’identità. Se il documento non verrà fornito pare che la conseguenza non sia la terminazione dell’account, ma piuttosto una circolazione penalizzata all’interno dell’algoritmo.

Instagram, carta d’identità contro i profili fake

“Vogliamo che i contenuti che vedete su Instagram siano autentici e siano pubblicati da persone reali, non bot o profili che tentano di ingannarvi – si legge in un post sul blog ufficiale per spiegare la ratio dell’operazione – da oggi, dunque, inizieremo a chiedere alle persone di confermare chi c’è dietro un account quando scoviamo uno schema di comportamento non autentico. Così potremo capire quando gli account stanno tentando di ingannare i propri follower e mantenere al sicuro la community”.

inlineadv