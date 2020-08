Aumentano i casi di Covid-19 in provincia di Salerno. Dopo i cinque positivi accertati nella giornata di ieri, una coppia, originaria di Mercato San Severino, è risultata positiva al tampone. Entrambi stanno bene e sono in isolamento domiciliare. Pare che i due abbiano contratto il virus dopo il rientro dell’uomo da un viaggio di lavoro.

Salerno, contagi in aumento: positivi marito e moglie dopo un viaggio di lavoro

A diffondere la notizia è il sindaco Antonio Somma: “Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni”. Ieri sono emersi altri cinque positivi, sono tutti giovani. Nello specifico si tratta di due ragazze di Salerno tornate da Malta, un giovane di Campagna rimpatriato dalla Spagna (non collegato al caso precedente), e due ragazze di Scafati, riconducibili al ragazzo che nei giorni scorsi era stato in contatto con una persona proveniente da Malta, che ora è in Grecia.

