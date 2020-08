Messina. Viviana Parisi è morta mentre il figlio Gioele è scomparso e ancora non si trova. «Le fratture e le ecchimosi» riscontrate dall’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina) «sono compatibili con una caduta dall’alto, ad esempio il traliccio nei pressi del quale è stata ritrovata Viviana. Si tratta soltanto di mie ipotesi, saranno ovviamente gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni». A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia del marito di Viviana Parisi. A questo punto il legale non esclude che la donna si sia potuta gettare dal pilone sotto il quale è stata trovata senza vita.

Gioele potrebbe essere finito in un pozzo

Controlli in un pozzo per verificare l’eventuale presenza del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso con la madre Viviana Parisi lo scorso 3 agosto. La donna è poi stata ritrovata senza vita sabato scorso mentre del bambino si sono perse le tracce. I Vigili del fuoco stanno scandagliando, come si apprende, una zona in cui si trova anche un pozzo. Anche la nota sensitiva Rosemary si è espressa sul caso. “Il piccolo è morto, ha dichiarato, cercatelo vicino ai corsi d’acqua”.

