Caserta. Forse un malore nella feroce calura estiva d’agosto ha stroncato un cavallo che trasportava turisti in carrozza all’interno del giardino della Reggia di Caserta. Le foto dell’animale stramazzato a terra hanno fatto subito il giro dei social e monta lo sdegno tra i gruppi animalisti. Ad assistere alla scena decine di turisti, e anche bambini, che passeggiavano lungo i viali del palazzo vanvitelliano.

Caserta, cavallo stramazza a terra

“Denunceremo il titolare della carrozza. E’ qualcosa di vergognoso. Chiediamo ordinanze in tutti i comuni che mettano fine a tutto ciò. Con le condizioni di caldo estremo dei prossimi giorni i cavalli non devono circolare”, è la richiesta che il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli pubblica sul suo profilo Facebook. “E’ da tempo – aggiunge – che denunciamo questo sfruttamento dei cavalli, che ovviamente non avviene soltanto all’interno della Reggia di Caserta. E’ un modo barbaro di utilizzare gli animali”