Sant’Antonio Abate. Si registrano 3 casi di Covid-19 a La Sonrisa, il ristorante diventato celebre grazie al programma tv “Il Boss delle Cerimonie”. I tre positivi facevano parte dello staff del locale e fanno parte tutte e tre dello stesso nucleo familiare.

Coronavirus, tre casi a La Sonrisa: chiuso il Castello del “Boss delle Cerimonie”

Come riporta Il Mattino, i contagiati sono stati portati all’ospedale Cotugno di Napoli e sono in buone condizioni. Subito sono scattati i controlli da parte dell’Asl su tutto il personale ed è partita la ricerca di tutti quelli che sono stati al Castello nelle ultime due settimane.

inlineadv

Inizialmente era risultata positiva al Coronavirus una persona di 55 anni. A quanto pare, aveva avuto dei sintomi preoccupanti che hanno reso necessario il ricovero presso il Cotugno. In seguito le sue condizioni di salute, così come quelle delle altre due persone contagiate, sono migliorate. Il contagio sarebbe partito da un soggiorno all’estero durante il quale il 55enne avrebbe manifestato i primi sintomi. La famiglia sarebbe rientrata prima e si sarebbe messa in isolamento preventivo.

Intanto, ieri mattina la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abbagnale, ha firmato la richiesta dell’Asl di chiudere La Sonrisa in via precauzionale. “Si tratta di una misura preventiva – scrive il primo cittadino – che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le persone che possono aver avuto contatto con i positivi in questi giorni”.