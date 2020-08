Mondragone. Dramma durante la vacanza, bimbo di 3 anni cade dal letto e batte la testa. E’ accaduto a Mondragone, in via Domiziana. Intorno alle ore 8 di venerdì mattina, un bimbo di 3 anni è caduto battendo violentemente la testa sul pavimento nel tentativo di scendere dal letto.

Il piccolo è stato trasferito immediatamente all’ospedale Santobono di Napoli. I sanitari gli hanno riscontrato un leggero trauma cranico. Il bambino è stato sottoposto ai controlli del caso e tenuto in ospedale sotto osservazione per qualche ora per scongiurare peggiori conseguenze.

