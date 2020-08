Coronavirus. In Campania sono in diminuzione i contagi da coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Oggi, 8 agosto, se ne contano 5 su 1.972 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 5 guariti.

Il bollettino di oggi 8 agosto

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 1.972

Totale positivi: 5.055

Totale tamponi: 347.947

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 5

Totale guariti: 4.245