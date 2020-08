Catania. Ansia e preoccupazione nella città siciliana, è allarme per i nuovi contagi da Coronavirus. Un ragazzo di 17 anni era tra i partecipanti in una delle discoteche in spiaggia più frequentate della città, è risultato positivo al Covid. Il giovane è giunto in ospedale con febbre e sintomi tipici da coronavirus. Anche il padre, che lo ha accompagnato al Policlinico di Catania, è risultato positivo ma asintomatico. Ai medici il ragazzo ha raccontato di avere partecipato, qualche giorno prima di sentirsi male, ad una serata in una nota discoteca del viale Kennedy, alla Plaia di Catania.

Festa in spiaggia a Catania

L’Asp ha rintracciato una trentina di persone che gli sono state a più stretto contatto e ha disposto anche per loro l’isolamento ma ha pure invitato tutti coloro che erano in quel locale a mettersi in quarantena. La notizia della positività del giovane ha fatto anche il giro di social network e chat.

inlineadv

Sembra che un conoscente del ragazzo contagiato abbia postato in un gruppo un audio nel quale mette in allarme tutti coloro che alcuni giorni fa avevano partecipato alla festa. Nel giro di qualche ora il messaggio è diventato virale al punto che centinaia di genitori hanno mandato in tilt i centralini dell’Ufficio territoriale Covid dell’Asp che quello del pronto soccorso del Policlinico.