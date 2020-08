I segretari cittadini di Fratelli d’italia (FDI), Lega e Unione di Centro (UDC), sentiti i rispettivi segretari provinciali, in uno a diverse liste civiche, comunicano di aver individuato come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali 2020, il dott. Giuseppe Pietro Maisto.

Si auspica, altresì, che anche Forza Italia confermi il proprio appoggio a tale candidatura al fine tenere unito l’intero centro-destra.

Si rinnovano i ringraziamenti al Dott. Antonio Panico per la disponibilità resa.

comunicato stampa.