Villlaricca. Incidente all’alba, donna salvata dagli agenti della Union Security. Una pattuglia della vigilanza privata in servizio nella zona di Marano, ha estratto da un’auto incidentata e caduta in un fosso una giovane donna che rischiava di morire. Dopo il terribile scontro, una delle auto è precipata in un fossato. La donna che era alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere e non riusciva ad uscire dall’auto. Pronatamente gli agenti sono intervenuti per liberarla e l’hanno portata in salvo.

Villarrica, incidente all’alba

Contemporaneamente al soccorso alla ragazza , i vigilantes della Union Security hanno avvisato le forze dell’ordine, l’ambulanza e i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per rimuovere e accertare dinamiche incidente e stato di salute della giovane donna. La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ma secondo le prime risultanze non ha subito danni preoccupanti.

