Si sono aggravate le sue condizioni di salute al punto da trasportarlo in ospedale. Raffaele Cutolo ha lasciato il carcere ed è stato trasferito in un nosocomio a causa di un aggravamento del suo stato di salute.

Come riporta il mattino, è guardato a vista in un padiglione riservato ai detenuti, ma non più all’interno della cella nella quale è rimasto recluso negli ultimi anni al carcere duro. E’ da venerdì scorso che il boss della Nco non è più recluso nel penitenziario bunker di Parma, ma è stato condotto in ospedale.

inlineadv

È già la seconda volta che accade nel giro di pochi mesi. La famiglia, in particolare la moglie, spesso ha lamentato la mancanza di informazioni certe da parte del carcere e della stessa struttura ospedaliera nella quale Cutolo è stato tradotto quattro giorni fa.