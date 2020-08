Nuovo prodotto richiamato dal mercato da parte del Ministero della Salute. E’ stato diffuso un comunicato di richiamo alimentare che riguarda un particolare tipo di pasta. Si tratta dei Ravioli di Borragine, prodotti da ‘Il Pastaio Ligure’ per Sublimis S.r.l. Il richiamo è stato diramato a causa del mantenimento della catena del freddo non efficiente. Non sarebbe rispettata secondo i dettami che fanno da standard per garantire una elevata qualità del prodotto.

Ravioli, richiamo del Ministero

Il richiamo alimentare riguarda in particolare le confezioni di ravioli da 400 grammi l’una, facenti parte del lotto 2020501. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è indicata nel 17 agosto 2020 (17/08/2020). Lo stabilimento di produzione è ubicato a Sanremo, in provincia di Imperia. Nelle avvertenze riportate dal Ministero della Salute, che ha pubblicato questa circolare di avviso sul proprio sito web ufficiale nello spazio apposito, si legge quanto segue: “I clienti che hanno acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita. Per eventuali informazioni contattare via mail il produttore”. E viene fornito anche il seguente recapito mail. [email protected]

La restituzione può avvenire anche senza lo scontrino di riferimento e dà la possibilità di ottenere un rimborso della cifra spesa per l’acquisto. In alternativa, la sostituzione con un altro prodotto, pagando l’eventuale differenza.