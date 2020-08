Erano ad un passo dal dirsi sì fin quando, quasi come accade nei film, arriva l’amante di lui ad interrompere le nozze. La donna inizia ad urlare di essere incinta di suo figlioed è stata immortalata e poi pubblicata su TikTok divenendo subito virale grazie a quasi 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

L’amante interrompe il matrimonio

Una donna ha fatto irruzione durante un matrimonio urlando davanti a tutti di essere incinta dello sposo. È accaduto a Detroit in Michigan. La clip, di 33 secondi, mostra l’arrivo della donna e la reazione della sposa e degli ospiti presenti alle sue parole, che hanno lasciano tutti sotto shock.

Quando la donna si è presentata alle nozze, il pastore stava leggendo, come di rito, i voti alla coppia. “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino!”, sono state le parole, come riportato dal Daily Star, della donna che ha dichiarato di portare in grembo il figlio dello sposo.

Il video