Contagi in aumento in Grecia: torna l’obbligo di mascherina. Dopo il recente aumento di casi di Coronavirus, le autorità greche hanno deciso a partire da oggi l’obbligo di mascherine in tutti gli spazi pubblici al chiuso e introdotto una serie di nuove misure restrittive.

Le visite negli ospedali e nelle case di riposo per anziani saranno consentite solamente in casi eccezionali, mentre nei pub e nei bar, per evitare assembramenti, sarà consentito l’ingresso solamente ad un numero di persone pari al numero di coperti. Anche all’aperto, non sarà consentito consumare bevande in piedi davanti ai locali pubblici, pena una multa da 150 euro.

Obbligo di mascherina in Grecia

La scorsa settimana, il governo ha già imposto l’obbligo di mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblici. Negli ultimi giorni, il numero dei contagi è cresciuto costantemente. Mercoledì sono stato registrati 57 nuovi casi positivi, giovedì 65 e venerdì 78. Motivo dell’aumento, temono le autorità, il generale rilassamento della popolazione rispetto alle misure di sicurezza. La Grecia ha finora registrato 296 decessi da coronavirus su una popolazione di 10,5 milioni di abitanti, uno dei tassi di mortalità più bassi d’Europa.