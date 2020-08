Tre positivi dopo il matrimonio: scatta la quarantena. Le nozze sono state celebrate lo scorso 25 luglio. Sugli ospiti della cerimonia sono stati effettuati i tamponi dopo che 3 persone dello stesso nucleo familiare sono risultate positive.

Coronavirus, positivi dopo matrimonio

Sono risultati quasi tutti negativi i tamponi eseguiti. Le nozze erano tra un militare di Napoli e la compagnia di Nicosia. Il matrimonio ha rischiato di trasformarsi in un grande focolaio. I 3 contagiati sono un giovane che ha scoperto di essere positivo al Covid al suo rientro in Germania e i suoi suoceri.

Nessun sintomo e tampone negativo per la compagna del giovane. Rimangono però in quarantena obbligatoria in 78, nella sola Nicosia, tutti coloro che sono stati sottoposti al test per verificare se avevano sviluppato l’infezione.