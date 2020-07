Nessun nuovo lockdown. Almeno ad agosto. A precisarlo è il premier Giuseppe Conte, chiamato a riferire sullo stato di emergenza in votazione al Senato. Per giustificare la richiesta di proroga fino al 31 ottobre, il capo del Governo spiega che “il coronavirus non ha esaurito i suoi effetti”.

Stato di emergenza, Conte: “Nessun lockdown ad agosto”

Conte parla tra i ministri Boccia, Speranza, Bonafede e Azzolina. “La pandemia – aggiunge durante il suo intervento in aula – purtroppo ancora oggi non ha completamente esaurito i suoi effetti, seppure, questo non sfugge alla comunità nazionale come al governo, in misura contenuta e territorialmente circoscritta”.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri fa poi una precisazione: “Se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così”.

Il Governo, dunque, non esclude nuove misure di contenimento durante lo stato di emergenza, con restrizioni temporanee sulle libertà costituzionali e con l’istituzione di zone rosse, ma non sono al vaglio dell’Esecutivo nuove chiusure totali o parziali che possano rallentare ulteriormente l’economia. Lo stato di emergenza serve ad adottare provvedimenti tempestivi anche in tema di smart working e scuola, affidando alla Protezione Civile poteri diretti e ampi anche nell’affidamento delle gare pubbliche.