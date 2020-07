Il presiedete Conte non ha dubbi, si deve prorogare lo stato d’emergenza, “Il virus continua a circolare. La proroga dello stato di emergenza è inevitabile. L’indirizzo è prorogare lo stato di emergenza a ottobre”. Lo ha appena detto il premier in Aula al Senato.

Poi aggiunge: “La proroga è necessaria per assicurare “la continuità operativa di chi sta svolgendo attività di assistenza e di sostegno, per chi subisce gli effetti, diretti ed indiretti, di una pandemia che seppure fortemente ridimensionata non si è esaurita”. “Resto fiducioso – ha affermato – che anche in quest’occasione possa maturare in quest’Aula una convergente valutazione positiva da cui discendono importanti conseguenze anche a livello internazionale”.

Serve “un cauto livello di guardia”, spiega il presidente del Consiglio, e avere “la possibilità di intervenire con speditezza qualora ci dovesse essere la necessità”. “Non c’è alcuna intenzione di drammatizzare nè di alimentare paure ingiustificate nella popolazione”. “La mancata proroga dello stato di emergenza – avverte – finirebbe per far cessare l’operativita’ del commissario il cui lavoro si sta rivelando fondamentale”. Conte ricorda che “soprattutto in questa fase la struttura commissariale sta procedendo all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale e ogni altro bene strumentale, compresi gli arredi utili a garantire per settembre l’ordinato avvio dell’anno scolastico a più di 10 milioni di persone tra studenti, insegnanti e personale amministrativo che dovranno rientrare nelle scuole nella massima sicurezza”. “Ed è obiettivo da tutti riconosciuto prioritario che richiede uno sforzo molto elevato, anche collettivo. E’ una grande sfida per il Paese”.