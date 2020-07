Calendario pagamenti agosto 2020. I pagamenti Inps per le varie prestazioni non presentano tutti lo stesso calendario, per cui la data di pagamento, può essere diversa a seconda del tipo della presentazione da pagare, da quando è stata presentata la domanda e dal tipo di strumento utilizzato per l’accredito, ovvero se tramite carta elettronica come nel caso del reddito di cittadinanza o tramite bonifico bancario come nel caso del bonus bebè o bonus Renzi Naspi.

Andiamo a vedere il Calendario pagamenti luglio e agosto 2020 RdC e pensione di cittadinanza, bonus Renzi Naspi e bonus bebè.

Calendario pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2020

Ecco il calendario pagamento Reddito di cittadinanza 2020 in base a quando è stata presentata la domanda RdC:

• Reddito di cittadinanza pagamento agosto 2020: il pagamento della ricarica carta RdC e PdC per gli aventi diritto che hanno già ricevuto la carta Reddito di cittadinanza arriverà a partire dal 27 agosto 2020.

• Per chi ha presentato la domanda RdC o PdC entro agosto: l’elaborazione e le relative disposizioni di pagamento saranno inviate dall’Inps dal IR settembre in poi a Poste Italiane che poi curerà la distribuzione delle carte con già accreditata la somma spettante di Ade.

Calendario pagamento Reddito di emergenza agosto 2020

ll calendario pagamento Reddito di emergenza agosto 2020 Inps prevede le seguenti date:

• Reddito di emergenza per chi ha presentato la domanda entro il mese di luglio, il pagamento è entro il 15 agosto, si tratta della prima tranche delle due mensilità previste dal decreto Rilancio;

• Reddito di emergenza pagamento per chi ha presentato la domanda a giugno: atteso entro il prossimo t5 agosto 2020, il pagamento della seconda mensilità Rem per chi ha preso la prima il 12 luglio scorso.

Calendario pagamento bonus Bebè agosto 2020

Bonus bebè agosto nono quando arriva il pagamento?

Il pagamento Bonus bebè di agosto o meglio dell’assegno natalità Inps è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario. Tale pagamento, viene effettuato dall’Istituto mensilmente ed è relativo al mese precedente. Per cui nel mese di aprile si riceve la mensilità di maggio. Il pagamento bonus bebè agosto 2020 è comunque disposto verso agosto 2020.

Calendario pagamento Bonus Renzi Naspi agosto 2020

Calendario pagamento Bonus Renzi Naspi agosto 2020: il pagamento del Bonus Renzi Naspi per chi beneficio dell’indennità di disoccupazione è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario.

Il pagamento bonus Renzi effettuato dall’Inps non viene però accreditato sempre nello stesso giorno del mese ma può cambiare di mese in mese.

• Il pagamento bonus Renzi Naspi luglio 2020 sarà comunque disposto entro In fine del mese, tra il 23 ed il 31 luglio 2020.

• Il pagamento bonus Renzi Naspi agosto 2020 è disposto entro la fine del mese, tra il 23 ed il 31 agosto 2020.