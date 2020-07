Giulia De Lellis in lacrime racconta la sua preoccupazione per la nonna malata. La showgirl ha raccontato ai suoi followers, attraverso le sue Ig Stories, tutta la sua ansia e preoccupazione nei confronti della nonna che ama alla follia. La De Lellis non ha spiegato esattamente cosa sia accaduto perché, almeno sulla sua famiglia, ha sempre cercato di mantenere la privacy.

Giulia De Lellis in lacrime

La ragazza, però, ha spiegato che la nonna è malata e che lei vorrebbe passarci insieme più tempo possibile. “Sono venuta di corsa qua a Roma perché la mia nonnina non sta molto bene”, ha spiegato Giulia ai suoi fan trattenendo a stento le lacrime. inlineadv Purtroppo, però, la fashion blogger non si è potuta fermare a lungo. Giulia, infatti, è dovuta tornare a Forte dei Marmi poco dopo perché lì, oltre Damante, ad aspettarla ci sono dei lavori che non possono prorpio essere rimandati. “Ho fatto il prima possibile, ovviamente, e sono corsa qui da lei ma ora sono dovuta tornare per forza di cose. Perché anche se c’è ancora qualcuno che pensa non abbia un c***o da fare nella mia vita, in realtà ringraziando Dio ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare”. “Parto veramente a malincuore, non sono molto tranquilla.” dice la fashion blogger con la voce rotta dal dolore.