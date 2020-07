Prodotto richiamato dal Ministero della salute per presenza di micotossine oltre i limiti. Un nuovo avviso di richiamo dal mercato di prodotti alimentari è stato lanciato dal Ministero della salute. Il richiamo riguarda una bevanda e più precisamente una bevanda aromatizzata a base di vino. Nel dettaglio, come recita l’avvio di richiamo, è stato ritirato dagli scaffali dei negozi un lotto di “Fragolino rosso” venduto a marchio “Gorghello” in bottiglie di vetro da 75 cl ciascuna. Il numero di lotto interessato dal richiamo è il numero 90032. Il prodotto non ha data di scadenza.

La bevanda a base di vino richiamata dal mercato è stata prodotta dalla ditta “Contri spumanti S.p.a.” nel proprio stabilimento di Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona, per conto della società La Colombara S.p.a. di Cazzano di Tramigna . Come spiega l’avviso datato 17 luglio ma diffuso solo oggi, il richiamo si è reso necessario per un possibile rischio chimico per i consumatori. In particolare per la presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge. Si tratta di una micotossina prodotta da specie dei generi Aspergillus e Penicillium e normalmente presente in alcuni alimenti quali cereali, frutta secca e vino ma anche nel Caffé. Secondo la normativa europea, però, in base a dati scientifici, è considerata tollerabile per l’uomo solo una dose settimanale pari a 120 ng/kg di peso corporeo. Il produttore ha già attivato il richiamo del prodotto dai punti vendita e il ritiro presso la piattaforma logistica di distribuzione. Chi avesse già acquistato una delle bottiglie di Fragolino con il lotto indicato è invitato a non berlo ma a riconsegnarlo al punto vendita.

