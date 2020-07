Si registrano nuovi contagi in provincia di Napoli. Nelle ultime 24 ore sono emersi tre positivi, rispettivamente uno a Frattamaggiore e due a Cardito. A dare notizia dei casi i sindaci dei comuni del Napoletano.

Coronavirus, contagi a Frattamaggiore e a Cardito

A Frattamaggiore è risultata positiva al Covid-19 una donna straniera, ma residente in città, che, avendo presentato i classici sintomi della malattia al rientro in Italia, è stata sottoposta al tampone. Il risultato del test è positivo. “Fortunatamente era già stata sottoposta in isolamento così come tutti i suoi contatti”, fa sapere il sindaco Marco Antonio Del Prete. “Come purtroppo potete vedere, il virus è ancora presente. Rispettiamo le regole ed i indossiamo i dispositivi protezione”, scrive ancora Del Prete.

inlineadv

A Cardito, invece, sono due le persone che hanno contratto il covid-19. Anche per loro è scattato l’isolamento preventivo, come da prassi. “Non dobbiamo cadere nel panico e nell’allarmismo, bisogna stare attenti ed essere responsabili. Il virus è ancora presente e dobbiamo usare tutte le precauzioni possibili”, è il monito del sindaco Giuseppe Cirillo. “Dobbiamo essere più attenti in questa fase – prosegue il primo cittadino – ed evitare situazioni di pericolo”, concluse sulla sua pagina Facebook.