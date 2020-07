Sale vertiginosamente il numero dei contagi in Campania. L’Unità di Crisi della regione ha diffuso, come di consueto, il bollettino sulla diffusione del virus. Oggi si registrano ben 19 casi, tutti riconducibili ai nuovi positivi riscontrati a Salerno e nel Casertano. Per quanto riguarda i guariti e i decessi, nelle ultime 24 ore le Asl segnalano solo un guarito e nessuna vittima per Covid-19.

Coronavirus in Campania

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 19

Tamponi del giorno: 2.065

Totale positivi: 4.858

Totale tamponi: 316.191

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 434

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.109 (di cui 4.109 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

