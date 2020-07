Vercelli. Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata, in provincia di Vercelli. Secondo i primi rilievi, la coppia avrebbe circa settant’anni.

Vercelli, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Stando ai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Al momento non è ancora stata stabilita la causa dei decessi. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e i carabinieri per i primi rilievi, insieme con il medico legale e il magistrato di turno. Presente all’esterno della villetta anche il sindaco del paese, Franco Bullano. L’abitazione dei coniugi è stata transennata per consentire le indagini delle forze dell’ordine.

(notizia in aggiornamento)