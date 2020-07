Richiamo di un prodotto da parte di Conad per la presenza di salmonella. Uno dei principali marchi della grande distribuzione italiana ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione: Salame Felino IGP 850 g c.a Sapori & Dintorni. Il lotto in questione il numero 1770520, mentre il codice EAN è il 2197460.

Il salume viene prodotto per Conad da Fereoli Gino e Figlio s.r.l. “Nel lotto – fa sapere la Conad – è stata riscontrata una non conformità (presenza di Salmonella spp.). Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

