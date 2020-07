Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono risultati positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima erano risultati positivi tre migranti, adesso si è appreso che sono contagiati altri 22: tutti sono in isolamento in strutture di accoglienza.

Coronavirus, nuovo focolaio in Basilicata: 25 migranti positivi arrivati dalla Sicilia

“Ho sentito i Prefetti di Potenza e Matera e insieme abbiamo concordato di evitare gli spostamenti in uscita dalle strutture e di Irsina e Potenza da parte degli immigrati giunti nelle ultime ore nella nostra regione. Chiediamo con forza al Governo di intervenire per monitorare i flussi che stanno avvenendo nel Sud Italia di persone arrivate nel nostro Paese senza adeguati controlli sanitari”, dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Non vogliamo che tutti gli sforzi dei lucani di questi mesi, che ci hanno portato a essere la prima regione Covid free d’Italia, siano vanificati da test sierologici evidentemente inefficaci”, aggiunge il governatore lucano che invita l’Esecutivo a “bloccare spostamenti a rischio, monitorare la situazione, effettuare tamponi in tutte le zone a rischio e presidiare il territorio. Vigilanza al massimo e tolleranza zero”.

“La priorità del governo – prosegue – deve essere quella di tutelare la salute, non di allargare le maglie senza garantire controlli adeguati. Bisogna dare alle Regioni strumenti necessari per tutelare le comunità locali”, conclude il presidente della regione Basilicata.