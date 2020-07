Quaranta immobili a disposizione della società di famiglia e lui percepiva il reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un uomo di 84 anni di Lanciano, in provincia di Chieti. L’84enne aveva chiaramente omesso nella domanda per il beneficio gli ingenti ricavi provenienti dalle locazioni, ora rischia fino a sei anni di reclusione.

Riceve il reddito di cittadinanza, ma ha 40 immobili e percepisce 120mila euro di affitti

Come se non bastasse, la Guardia di Finanza ha scoperto che l’uomo e la sua famiglia incassavano 120mila euro l’anno da circa quindici affitti. La sua posizione è stata segnalata all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell’ente erogatore. Oltre al reddito di cittadinanza, percepiva anche la pensione sociale.

“L’azione investigativa posta in essere dalle Fiamme Gialle a tutela della spesa pubblica – spiega il comandante della Compagnia di Lanciano, Alessandro Spada – ha il fine di prevenire gli sprechi di denaro e di controllare il corretto impiego delle risorse, assicurando che l’accesso ad agevolazioni e sussidi avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente bisogno”