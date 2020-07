Carabiniere positivo al Covid-19 a Pietramelara, in provincia di Caserta. A darne notizia il sindaco Pasquale Di Fruscio, che rivolge un appello alla cittadinanza invitando tutti alla prudenza e al rispetto delle norme anti-coronavirus per evitare la nascita di nuovi focolai.

Carabiniere positivo al coronavirus a Pietramelara

“Il caso di positività al Covid-19 di un militare della nostra stazione dei carabinieri – scrive il primo cittadino – mostra con chiarezza che il virus è ancora presente e si diffonde in eguale misura anche nella stagione estiva. Riscontriamo che ci sono nuovi focolai, anche assai vicini al nostro Comune. Solo il buon senso ed il rispetto verso se stessi e gli altri ci consentiranno di tenere testa a questo nemico aggressivo e subdolo”.

Per scongiurare l’esistenza di possibili focolai, l’autorità sanitaria ha disposto tamponi a tappeto per tutti i carabinieri di stanza nella caserma dove lavora anche il carabiniere positivo. Quello di Pietramelara non è l’unico focolaio acceso nell’alto casertano. Desta preoccupazioni, infatti, anche quello di Conca della Campania, dove si registrano ben 4 positivi. Si tratta di un intero nucleo familiare infettato da una badante moldava risultata positiva durante un controllo a Caianiello.