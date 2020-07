Trova la ex con un altro e si lancia dal balcone. E’ quanto accaduto in via Giulia, a Trieste. Vittima un 29enne del posto, Daniel Ronconi. La tragedia si è consumata nell’appartamento in cui abitano la ex fidanzata e la figlia di tre anni.

Trieste, Daniel Ronconi morto dopo aver trovato la ex con un altro

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è caduto dal sesto piano, da un’altezza di circa venti metri, ed è morto sul colpo. Pochi istanti prima del dramma Ronconi aveva trovato in casa della ex compagna un altro uomo. Da lì sarebbe nata una furiosa lite che ha preceduto gli attimi prima della tragedia. I dettagli di quanto accaduto però sono ancora oggetto di indagine.

La Procura ha chiesto l’autopsia sul corpo del ragazzo. Intanto, secondo le prime testimonianze raccolte, è emerso che tutto sarebbe accaduto rapidamente: il giovane poi precipitato dal balcone, gruista in Ferriera e giocatore di pallone nei tornei amatoriali, si sarebbe scagliato sull’altro uomo prendendolo a pugni. La ex avrebbe cercato di calmarlo, mettendosi in mezzo tra i due. Poi il tragico volo di venti metri nel vuoto.

A fornire dettagli l’uomo che si trovava in casa con l’ex fidanzata della vittima. “Mi ha tirato un pugno in faccia, poi ha guardato per un attimo lei, la sua ex ragazza. E le ha detto ‘ti ho beccata’. Quindi si è buttato dal balcone, senza che nessuno di noi potesse far nulla per salvarlo. È saltato giù all’improvviso e io l’ho visto cadere…non so se riuscirò mai a togliermi dalla mente la scena. Avrei preferito che riempisse di botte a me, lo dico davvero, piuttosto che facesse un gesto del genere”.