Dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano, una escort è risultata positiva al Coronavirus. Si tratta di una donna peruviana, escort di professione, rientrata in Umbria dopo un soggiorno in Sicilia. La donna aveva appena trascorso 15 giorni a Modica, nel Ragusano, dove aveva preso in affitto un mini-appartamento per esercitare la sua “professione”, ricevendo diversi clienti su appuntamento. Successivamente si è spostata in Umbria, prendendo un autobus per Catania e un treno fino a Foligno, dove si è sentita male.

La peruviana è stata trasferita all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stata riscontrata la positività a Covid-19. Immediatamente è partita l’indagine epidemiologica volta a rintracciare le persone che sono entrate in contatto con la donna. L’azienda sanitaria provinciale Iblea avverte che se qualcuno a Modica “avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna, è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”.

Nessun ricovero di pazienti positivi al Coronavirus all’ospedale di Foligno. Lo sottolinea il direttore sanitario, Luca Sapori, tramite l’Usl Umbria 2, specificando che la struttura rimane Covid free. L’Usl ha riferito che non si è presentato alcun paziente con sintomi riferibili al Coronavirus. Anche sul sito della Regione dedicato all’emergenza Covid non risultano casi attualmente positivi a Foligno.