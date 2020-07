Due ragazzi tra i 18 e i 19 anni che viaggiavano con una bici elettrica sulla Andria-Barletta sono morti questa notte investiti da un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 della scorsa notte lungo la strada statale 170, nel tratto che da Barletta conduce ad Andria.

Barletta, giovani travolti da un furgone mentre tornavano da una festa

Stando a una primissima e parziale ricostruzione, i ragazzi stavano facendo ritorno da una festa in sella a delle bici elettriche quando sono stati travolti da un furgone all’altezza del distributore della Esso. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118: i paramedici hanno provato a rianimare i due giovani, ma per loro non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro stradale.

inlineadv

Ferito anche un terzo giovane. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era a bordo del mezzo, ora è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Sul caso indagano le forze dell’ordine.