GIUGLIANO. E’ Antonio Pennacchio il primo candidato di Giugliano al consiglio regionale della Campania. Pennacchio è nella lista del Movimento 5 stelle dopo aver superato le regionarie. Il candidato è intervenuto nel corso della trasmissione Campania oggi, in onda su Teleclubitalia alle 13 e alle 18 dal lunedì al venerdì.

Pennacchio, oltre ad annunciare che la sua campagna elettorale e il suo eventuale impegno in caso di elezione sarà dedicato principalmente all’ambiente, ha poi spiegato com’è la situazione nei 5 stelle locali dove ancora non c’è né l’ufficialità della lista né un eventuale candidato sindaco. Per Pennacchio “dopo tutto quello che è successo devono fare un passo indietro entrambi, sia Nicola Palma che Salvatore Pezzella. Poi eventualmente si valuterà” dice rispondendo alla domanda se potrà essere Palma nuovamente il candidato sindaco dei pentastellati.

inlineadv

Nel movimento c’è grande fermento anche a seguito della notizia che la senatrice Castellone ha sentito l’ex dem Raffaele Pacilio chiedendogli disponibilità per una eventuale candidatura. Ma questa ipotesi non sarebbe stata ben digerita dagli esponenti locali. “Si potrebbe prediligere una candidatura interna a un esterno – dice Pennacchio – ma è stato chiesto dialogo e speriamo ci possa essere nelle prossime ore”.

Vista l’incognita che regna sul simbolo del Movimento che non si sa se sarà presente o meno alla prossima competizione elettorale cittadina, ci sarebbe una civica pronta dal nome “Giugliano in movimento”. “La civica nasceva come lista di supporto a quella del Movimento – spiega il candidato al consiglio regionale – ma voglio essere fiducioso che ci sarà il simbolo del Movimento alle amministrative”.

Sulle polemiche e le accuse lanciate da Palma nei suoi riguardi (in un’intervista a Campania Oggi l’ex consigliere disse che Pennacchio è presente sul territorio solo per pubblicare su Facebook i bollettini della Regione), l’esponente 5stelle replica: “Mi dispiace che Palma sia critico nei miei confronti ma resto con le braccia aperte per un confronto sano e sereno. Io a Palma non ho mai chiuso la porta”.