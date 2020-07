Macabra scoperta nella zona collinare di Cigliano, a Pozzuoli, dove un cadavere di una persona in stato avanzato di decomposizione è stato trovato ieri sera in un casolare abbandonato.

Pozzuoli, cadavere trovato in un casolare

A darne notizia è Il Mattino. Si tratta di un uomo, A.A., in età avanzata di nazionalità italiana, residente della zona. Stando ai primi rilievi, sul suo corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli che stanno conducendo le indagini.

Disposto il trasferimento del corpo a medicina legale del II Policlinico di Napoli per gli esami autoptici e per datarne la morte. Sentiti già alcuni residenti e conoscenti della vittima dalla polizia per risalire agli ultimi giorni di vita.